Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes kararı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da insani ateşkesin sağlanmasına ilişkin Moskova'ya davet edilen Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarıyla yapılan görüşme sonrası ortak açıklamayı aktardı.

10 saat süren görüşmelerin ardından yapılan açıklamada, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 10 Ekim öğleden sonra saat 12.00'den itibaren ateşkesi kabul ettiği bildirildi.

"İnsani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla, çözümün ana prensipleri temelinde barışçıl bir çözüme mümkün olan en kısa sürede ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlıyor."

Lavrov'un aktardığı ortak açıklamada ayrıca, bölgedeki belirli ateşkes parametrelerinin ayrı ayrı kararlaştırılacağı belirtildi.

Bununla birlikte açıklamada, tarafların Dağlık Karabağ konusundaki müzakere formatlarını değiştirmemeye kararlı olduklarına vurgu yapıldı.





