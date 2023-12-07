Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni karar
Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni bir karar verildi. Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.
Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni bir karar verildi. Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.
Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler.
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