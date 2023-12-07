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Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni karar

Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni karar
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Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni bir karar verildi. Azerbaycan 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.

Azerbeycan ve Ermenistan arasında yeni bir karar verildi. Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan ortak açıklamalarında barışa ulaşmak için fırsat oluştuğu konusunda hem fikir olduklarını duyurarak, barış anlaşması imzalama niyetlerini teyit ettiler.

Etiketler bakü ermenistan azerbaycan
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