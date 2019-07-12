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  3. 12 Temmuz 2019 15:55

Batı medyası S-400 teslimatını böyle gördü

Rusya'dan satın alınan S-400 füzelerinin ilk parçaları bugün Ankara'ya getirildi. Söz konusu haber, dış basında büyük yankı buldu. Amerikan Washington Post ile İngiliz BBC, ''Türkiye, ABD'ye meydan okudu'' dedi.

Batı medyası S-400 teslimatını böyle gördü
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S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

Türkiye, aylar süren görüşmeler sonucunda Rusya ile vardığı S-400 savunma sistemi anlaşmasında son adımını attı.

Yapılan anlaşmanın ardından S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları, Ankara'ya getirildi. Ancak bu sevkiyatın gerçekleştirilmesi, Batı basınında büyük tepkiye neden oldu.

"BU AÇIK BİR MEYDAN OKUMADIR"
Türkiye’nin, Washington’ın tüm itiraz ve tehditlerine rağmen Rus S-400 savunma sistemi alımını gerçekleştirmesi, ABD ve İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesi, Ankara’ya yapılan S-400 teslimatını gündemine taşıdı. Teslimatı, “Türkiye, NATO’nun tüm uyarılarına rağmen ABD’ye meydan okudu ve Rus S-400 sistemini ülkeye soktu” başlığıyla duyuran gazete, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine kulak tıkayan Türkiye’nin bu kararının açık bir meydan okuma olduğunu duyurdu.

"TEHDİTLERE RAĞMEN SATIN ALDI"
Önemli medya organlarından BBC ise, S-400 teslimatını ilk elden duyurarak “Türkiye ABD’nin F-35 tehditlerine rağmen S-400’leri satın aldı” yorumunda bulundu.

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S-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladıS-400'lerin Türkiye'ye teslimatı başladı

İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri İşte S-400 füze savunma sisteminin tüm özellikleri

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