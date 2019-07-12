Batı medyası S-400 teslimatını böyle gördü

Türkiye, aylar süren görüşmeler sonucunda Rusya ile vardığı S-400 savunma sistemi anlaşmasında son adımını attı.

Yapılan anlaşmanın ardından S-400 hava savunma sisteminin ilk parçaları, Ankara'ya getirildi. Ancak bu sevkiyatın gerçekleştirilmesi, Batı basınında büyük tepkiye neden oldu.

"BU AÇIK BİR MEYDAN OKUMADIR"

Türkiye’nin, Washington’ın tüm itiraz ve tehditlerine rağmen Rus S-400 savunma sistemi alımını gerçekleştirmesi, ABD ve İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

ABD’de yayın yapan Washington Post gazetesi, Ankara’ya yapılan S-400 teslimatını gündemine taşıdı. Teslimatı, “Türkiye, NATO’nun tüm uyarılarına rağmen ABD’ye meydan okudu ve Rus S-400 sistemini ülkeye soktu” başlığıyla duyuran gazete, ABD’nin tüm yaptırım tehditlerine kulak tıkayan Türkiye’nin bu kararının açık bir meydan okuma olduğunu duyurdu.

"TEHDİTLERE RAĞMEN SATIN ALDI"

Önemli medya organlarından BBC ise, S-400 teslimatını ilk elden duyurarak “Türkiye ABD’nin F-35 tehditlerine rağmen S-400’leri satın aldı” yorumunda bulundu.

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