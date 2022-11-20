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Biden, 80 yaşına girdi

Biden, 80 yaşına girdi
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ABD'nin "en yaşlı başkanı" unvanını taşıyan Joe Biden, bugün 80. yaşına girdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'in yaptığı açıklamaya göre, Biden ailesi, Joe Biden'ın 80. yaş gününü bugün bir aile kahvaltısıyla kutluyor.

Görev başındayken 80 yaşına giren ilk başkan unvanını kazanan Biden'ın doğum günü için kamuya açık herhangi bir etkinlik düzenlenmedi.

Öte yandan Biden'ın doğum gününde en çok merak edilen sorulardan birisi de Biden'ın 2024'te tekrar başkanlık yarışına girip girmeyeceği oldu.

 Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesim Biden'ın başkanlık ofisi için "mental ve fiziki olarak çok yaşlı" olduğunu savunurken, Biden sık sık bu soruya "gayet iyiyim" yanıtını veriyor

Etiketler joe biden doğum günü doğumgünü yeni yaş
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