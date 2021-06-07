Bir ülke daha Sputnik V aşısını kullanmaya başladı

Slovakya, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını kullanmaya başladı ve Avrup Birliği'nde bu adımı atan ikinci ülke oldu.

Böylelikle Slovakya, Macaristan’dan sonra aşıyı kullanan ikinci AB ülkesi oldu.

Eski Slovakya Başbakanı İgor Matovic mart ayında aşılamayı hızlandıracağı gerekçesiyle Sputnik V aşısını satın almıştı. 5.5 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 200 bin doz aşı aldı, 2 milyon doz daha almayı istiyor.

Ülkede aşının kullanımına mayıs sonunda izin verilmişti. Ülkenin kuzeyindeki Zilina kentinde sekiz aşılama noktasından birinde Sputnik V aşısı yapılabiliyor. Sputnik V aşısını yaptırmak isteyenlerden ise 600’ü aşkın başvuru var.

Sputnik'in aktardığına göre, merkezde başlangıç aşamasında günde 100 kişiye aşı yapma kapasitesi olduğu belirtiliyor. Bu sayı ihtiyaç halinde artırılacak.

Zilina’daki merkezde aşıyı yaptıran ilk kişi olan 57 yaşındaki İgor Konik, “Sputnik V aşı geliştirme konusunda kapsamlı deneyime sahip bir kurum tarafından geliştirildi. AB’li makamlar tarafından tanınmıyor olması benim bu aşıyı yaptırmama engel değil” dedi.

Aşıyı yaptıran bir başka kişi olan 57 yaşındaki Vladimir Krc de “Sputnik V aşısının gelmesini bekledik, çünkü bu en güvenli aşı” açıklamasını yaptı.

Slovakya basınına göre şimdiye kadar 5 bini aşkın kişi Sputnik V aşısını yaptırmak için başvuruda bulundu.