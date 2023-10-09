BM'den İsrail'e ultimatom

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

Guterres, New York'taki BM binasında İsrail-Filistin'deki gelişmelere ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki "daha önce benzeri görülmemiş" gelişmeleri görüşmek için üst düzey BM liderleriyle bir araya geldiğini aktaran Guterres, Hamas'ın "tiksindirici" saldırılarını kınadı.

Guterres, çok sayıda can kaybı bulunduğunu belirterek, aralarında sivillerin de olduğu 100'de fazla İsraillinin de rehin alındığını kaydetti.

"Filistin halkının meşru dertleri olduğunu kabul ediyorum. Ancak hiçbir şey sivillerin öldürülmesi, el konulması ve yaralanmasına yol açan bu terör saldırısını haklı çıkarmaz." diyen Guterres, çatışmaların derhal sonlandırılması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İSRAİL'E ULUSLARARASI İNSANİ HUKUK UYARISI

Guterres, Hamas saldırılarının ardından "İsrail hava saldırılarının Gazze'yi topa tuttuğunu" vurgulayarak, "Gazze'de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 Filistinlinin hayatını kaybettiğine ve 3 bin kişinin yaralandığına dair haberlerden derin endişe duyuyorum." diye konuştu.

İsrail operasyonlarının sürmesiyle birlikte ölü ve yaralı sayısının artacağını dile getiren Guterres, "İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını anlamakla beraber İsrail'e, tüm askeri operasyonlarını çok titiz bir şekilde uluslararası insani hukuka uyarak gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatıyorum." dedi.

Guterres, siviller ve sivil altyapıların her zaman korunması gerektiğinin altını çizerek "Bunlar hiçbir zaman hedef olmamalı." ifadesini kullandı.

"BM'YE BAĞLI İKİ OKUL VURULDU"

İsrail'in şimdiden sağlık tesisleri, yerleşim konutları ve bir camiyi vurduğuna ilişkin haberlerin bulunduğunu anlatan Guterres, aynı zamanda yerlerinden edilen kişilerin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı iki okulun da vurulduğunu duyurdu.

Guterres, "İsrail'in bugün elektrik, gıda ya da yakıtın bulunmayacağı Gazze Şeridi'ne yönelik tam bir kuşatma başlatacağına ilişkin duyurusunu derin endişeyle karşılıyorum." açıklamasında bulundu.

"ÇATIŞMANIN SEBEBİ İŞGAL"

Gazze'deki durumun çatışma öncesinde de çok sıkıntılı olduğunu, mevcut çatışmaların sadece durumu daha da kötüleştireceğini ifade eden Guterres, Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, uluslararası topluma yardım çağrısında bulunarak, çatışmanın daha geniş alana yayılmaması için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Özellikle zor zamanlarda "uzun vadeye" bakmak gerektiğine ve "aşırıları güçlendirecek" adımlardan kaçınmak gerektiğine işaret eden Guterres, "Bu çatışma durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı." açıklamasını yaptı.

Guterres, artık kan dökülmesini, nefreti ve kutuplaşmayı sonlandırmanın zamanı geldiğini belirterek, sadece müzakere edilmiş bir barışın iki tarafın da meşru taleplerini yerine getireceğini söyledi.