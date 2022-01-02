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Bu sefer tam tersi oldu: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı!

Bu sefer tam tersi oldu: Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı!

Uzak Doğu'da ilginç bir olay yaşandı. Genelde Kuzey Korelilerin Güney Kore'ye kaçtığı bilinmesine rağmen, bu kez tam tersi oldu.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin Kuzey Kore'ye geçtiği duyuruldu.

İKİ KORE ARASINDA "TERSİNE İLTİCA"
Reuters'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), kişinin Kuzey'e iltica ettiğini doğruladı ancak hayatta olup olmadığını doğrulayamadı. JCS, Kuzey Kore'ye bir askeri hat aracılığıyla kişinin korunması için mesaj da gönderdi.

Güney Kore'de sınır geçişi yasa dışı. Kuzey Kore ise 2020 başında, Kovid-19 önlemleri kapsamında bütün sınırlarını kapatmıştı.

Eylül 2020'de, Kuzey Kore askerlerinin denizde kaybolan bir Güney Koreli balıkçılık yetkilisini virüs tedbirlerini sebep göstererek öldürmesi ise tepki çekmiş, Pyonyang yönetimi özür dilemişti.

TEKNİK OLARAK HALA SAVAŞIYORLAR
Güney Kore ve Kuzey Kore, 1950-1953 Kore Savaşı'nın barış anlaşması yerine ateşkesle sona ermesinden bu yana teknik olarak hala savaş halinde.

Etiketler kzey kore güney kore
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