Çevre dostu uygulama Trump'ın imzasıyla rafa kalkıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, çevre dostu kağıt pipetlerin kullanımını zorunlu kılan kararı iptal edeceğini açıkladı.
ABD'de plastik kullanımını sınırlamak amacıyla uygulanan kağıt pipet zorunluluğu kaldırılıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından kağıt pipetlerle ilgili açıklama yaptı. Trump, “Sahtekar Joe'nun 'Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!' kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.
Trump ayrı bir paylaşımda da ‘Plastiğe geri dönüyoruz’ ifadesiyle eski başkan Joe Biden'ın ‘kağıt pipet’ kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını kaydetti.
DHA
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