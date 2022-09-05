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Çin, 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Çin, 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Siçuan eyaletindeki ilk depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

Luşan'da 2013'te 7 büyüklüğündeki depremde 196 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralanmıştı.

2008'de aynı fay hattı üzerindeki Vınçüen'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde ise 87 binden fazla kişi ölmüş, 370 bini yaralanmış, yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalmıştı.

Etiketler çin deprem büyük deprem
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