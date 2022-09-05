Çin, 6,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Çin'in Siçuan eyaletinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Siçuan eyaletindeki ilk depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.
Luşan'da 2013'te 7 büyüklüğündeki depremde 196 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 11 bin 500 kişi yaralanmıştı.
2008'de aynı fay hattı üzerindeki Vınçüen'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde ise 87 binden fazla kişi ölmüş, 370 bini yaralanmış, yaklaşık 5 bin kişi evsiz kalmıştı.
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