Derecelendirme kuruluşu Moody's'in raporuna göre, Çin, dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olma yolunda ilerliyor.

Moody's Analytics son raporunda, Çin'in yıl sonuna kadar Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük otomobil ihracatçısı olma yolunda olduğunu söyledi.

Bulgulara göre Çin, geçen yılın aynı döneminde neredeyse 171.000 olan arayı ikinci çeyrekte ayda yaklaşık 70.000 arabaya indirerek Japonya'ya meydan okuyor. Ülkenin ihracatının, elektrikli arabalara olan talep ve Rusya'ya yapılan satışlarla arttığı bildiriliyor. Geçen yıl Çin, Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ikinci otomobil ihracatçısı oldu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, "Çin, 2021'de Güney Kore'yi ve 2022'de Almanya'yı geçerek, ikinci en büyük otomobil ihracatçısı haline geldi" diye yazdı.

Moody's ekonomistleri, Çin'in artan otomobil ihracatını elektrikli araçlara yönelik artan talebe bağlıyor ve ülkenin satışlarının 2023'ün ilk yarısında yıllık bazda ikiye katlandığını belirtiyor.

Raporda, bu hızla Çin'in, 2019'dan bu yana küresel ihracat notunda zirvede olan Japonya'yı yıl sonuna kadar geçme yolunda olduğu da belirtildi.

MOODY'S BAŞARININ SIRLARINI BÖYLE ANLATTI

Moody's'e göre Çin, dünyadaki lityum-iyon pil arzının yarısından fazlasını üretiyor ve küresel lityum arıtma kapasitesinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor.

Bunlar otomobil üreticilerine elektrikli otomobil üretim maliyetlerinde rekabet avantajı sağlayan iki faktör.

Moody's ekonomistleri, "Çin'in otomobil endüstrisindeki yeni teknolojileri benimseme hızı benzersiz" dedi.

Moody's, elektrikli otomobiller için yüzde 10'luk bir satın alma vergisinden muafiyet gibi üreticiler tarafından yapılan büyük fiyat indirimleri ve cömert hükümet desteklerinin de elektrikli otomobillere olan talebin hızla artmasına katkıda bulunduğunu açıkladı.

Nisan ayında Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, elektrikli otomobil satışları geçen yıl 10 milyonu aştı ve Çin pazarın yaklaşık %60'ını oluşturuyor.