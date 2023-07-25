Çin parlamentosu'nda görev değişikliği

Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan bir aydır haber alınamadığı haberleri ve 'yasak aşk' iddialarının patlak vermesinin ardından, Ulusal Halk Kongresi, Gang'ın yerine Çin'in baş diplomatı konumundaki Wang Yi'nin atandığını açıkladı.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açıklamasında "Oylama sonucunda, Çin Gang'ın dışişleri bakanlığı görevinden alınmasına ve yeni dışişleri bakanı olarak Wang Yi'nin atanmasına karar verildi" denildi.

Çin Gang, Çin'in Washington Büyükelçisi iken Aralık 2022'de Dışişleri Bakanlığını Wang Yi'den devralmıştı.

Wang Yi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü ve aynı zaman ÇKP Merkez Komitesi Politbüro üyesi sıfatlarıyla zaten Çin'in en üst düzey diplomatı konumundaydı.

Çin devletinin haber ajansı Şinhua, Devlet Başkanı Şi Cinping'in kararı yürürlüğe koymak için bir başkanlık emri imzaladığını duyururken, kararın gerekçesini belirtmedi.



Batılı analistler, Çin'in diplomatik saflardaki son hızlı yükselişini Şi'nin sırdaşı olacak kadar yakın ilişkilerine bağlıyordu.



Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Pekin'de görüştüğü 25 Haziran'dan bu yana ortalıkta görünmeyen Çin'in akıbeti konusunda bugüne dek Çin devletinden bir açıklama gelmedi. Bu da görevden alındığı veya resmi soruşturmadan geçirildiği yönünde spekülasyon fırtınasına yol açtı.

Çin ortada yokken, görevlerini, ÇKP dış politikasını yöneten ve hükümet hiyerarşisinde dışişleri bakanını geride bırakan Çin'in en üst düzey diplomatı Wang üstlendi.



57 yaşındaki Çin, son yıllarda Çin diplomasisine daha atak ve sert bir tarz getiren 'kurt savaşçılar' ekolünün üyesi olarak öne çıktı. Bizzat Şi tarafından desteklenip terfi ettirildiği ve gelecekte Wang'ın tahtına oturtulacağı öne sürülen Çin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve İklim Temsilcisi John Kerry'nin bu ay Pekin'de Çinli yetkililerle görüşmelerinde ortalıkta gözükmedi. Ardından Çin hükümeti, AB'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bu ayki Pekin ziyaretini somut sebep sunmadan iptal etti. Çin Dışişleri Bakanı Endonezya'daki Asean zirvesine de katılmadı.



O zaman zarfında Çin sosyal medya sitesi Weibo'da "Çin Gang nerede" aramasına "Sonuç yok" yanıtı gelmesi, sansür şüphesi uyandırdı. Gazeteci Phil Cunningham da Pekin yanlısı Hong Kong gazetesi South China Morning Post'ta (SCMP) yayımlanan ABD-Çin ilişkilerine dair makalesinden Çin Dışişleri Bakanı hakkındaki 5 cümlesinin çıkarıldığını duyurdu.