Çin Seddi'nde kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı

Çin Seddi'nde seyahat süresini kısaltmak için kazı çalışması yapan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Çin Seddi'nde bir çukur kazmak için kepçe kullanan iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Shanxi eyaletindeki polis, Çin imparatorları tarafından inşa edilen yapının kalıntıları olan duvarın bir bölümünden kestirme bir yol kazmak için kullanılan makinelerin açtığı izleri takip etti.

Aktarıldığına göre, şüpheliler sorguları sırasında yerel seyahat süresini kısaltmak amacıyla duvarda kestirme bir yol açmak için bir kepçe kullandıklarını itiraf ettiler.

Toplamda binlerce kilometre uzunluğunda bölümlere ayrılan Çin Seddi'nin inşasına M.Ö. üçüncü yüzyılda başlanmış ve yüzyıllar boyunca devam edilmiştir.

Pekin'in merkezine arabayla yaklaşık altı saatlik mesafede bulunan etkilenen bölümün tarihi, Çin'in 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren Ming hanedanlığına kadar uzanmaktadır.

Şüphelilerin, önemli araştırma değerine sahip nispeten sağlam bir bölüm olarak tanımlanan Ming dönemi duvarında geri dönüşü olmayan hasara neden oldukları bildirildi.

Çin televizyonundaki görüntüler, antik bariyerin kalıntıları olduğu anlaşılan uzun, yükseltilmiş bir zemin bölümünden tozlu bir yolun kesildiği sahneyi gösteriyordu.

CCTV'den yapılan açıklamada, "Şu anda iki şüpheli yasalara uygun olarak gözaltına alınmış olup, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.