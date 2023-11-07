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Çin'de spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü

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Çin’in Heilongjiang eyaletinde bir spor salonunun çatısının çökmesi sonucu 3 öğrenci hayatını kaybetti.

Çin’in Heilongjiang eyaletine bağlı Jiamusi şehrindeki bir spor salonunun çatısı, içeride 7 öğrencinin bulunduğu sırada çöktü. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer 3 öğrencinin kaçmayı başardığını, 3 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı. Halk, eyaletteki büyük kamu tesislerinin daha fazla denetlenmesi de dahil olmak üzere önlem alınması çağrısında bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Qiqihar'daki olayın üzerinden uzun zaman geçmedi ve ondan sonra her yerde kontroller yapıldı. Kontroller ne işe yaradı? Bu açıkça insan yapımı bir felaket" ifadelerini kullandı. Başka bir kullanıcı ise, "Yine Heilongjiang, yine spor salonu. Berbat kalite, ölümcül proje" ifadelerine yer verdi.

Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, yetkililer,tepki çeken olayın ardından 1 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.

İlk değil

Öte yandan, Temmuz ayında aynı eyaletteki Qiqihar kentinde bulunan bir okulun spor salonunun çatısı çökmüş, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kar fırtınası etkili oluyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaleti, son günlerde kar fırtınası etkili oluyor. Okullarda eğitime ara verilirken, onlarca uçuş ve tren seferleri iptal edildi. Halka evde kalma çağrısı yapıldı. Devlet medyası, Heilongjiang'da daha fazla kar fırtınası beklendiğini belirterek yollardaki buzlanma ve elektrik kesintisine karşı uyarıda bulundu.

İHA

Etiketler çin spor salonu çatı çatısı çöktü
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