Çocuklarının oyuncak arabasından bir karavan yaptı

Bir baba, çocuğunun kullanmadığı oyuncak arabasının parçalarını kullanarak bir karavan yaptı.

Bir baba, çocuklarının kırık oyuncak arabasının işlevsiz parçalarını atmak yerine değerlendirme kararı aldı.

Eski oyuncak arabanın parçalarını kullanarak bir karavan yapan baba, hazırlık ve bitiş sürecini kayda aldı.

Görüntülerini sosyal medyada paylaşan baba, şu notu düştü: "12 saat, birkaç yaprak kontrplak, bir galon boya, biraz karavan aksesuarları... Bu karavanı çocuklarım için 2 günde yaptım. Sezonun ilk kamp gezimize gitmeden birkaç saat önce bitirdim. 2 kızım da içine sığabilir."

Bu yaratıcı çalışması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.