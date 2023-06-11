Damat vizeyi kaptı, yabancı gelini bırakıp kaçtı

Avustralyalı bir kadın, ABD'li eski eşinin Avustralya ortak vizesi aldıktan bir gün sonra kaçmasının ardından yıkıldı.

Avustralyalı Isabelle Glastonbury adındaki bir kadın (31), kimliği belirsiz Teksaslı bir adam ile 2015’te Dallas’ta tanıştıklarını ve bir yıl sonra nişanlandıklarını ve 2018’de hayatlarını birleştirdiklerini söyledi.

Palm Beach’te gelinin ailesinin karşıladığı 1,1 milyon TL’lik bir düğünle evlenen çiftin balayı kısa sürdü.

İddiaya göre damat, Glastonbury’nin ebeveynlerinin almak için 234 bin TL (10.000 dolar) ödediği vizesini aldıktan sonra Ocak 2021’de kaçtı.

Daily Mail Australia’da cuma günü yayınlanan bir haberde Glastonbury, “Eve gittim ve eşyalarının %90’ı ortadan kaybolmuştu” dedi.

Genç kadının kredi kartlarının limitleri de boşaltılmıştı ve numarası engellenmişti. Üzgün ​​gelin, aramalarının veya mesajlarının hiçbirinin ulaşmadığını söyledi.

ŞİKAYETLER İŞE YARAMADI

Çift, kısa süre sonra boşandı. Glastonbury, düşündüğünde, eşine Queensland’e taşınmayı ve birlikte bir aile kurmayı teklif etmesine rağmen “uzaklaştığını ve geceleri ortadan kaybolmaya başladığını” fark etti.

“Tamamen bir yabancıyla evliymişim gibi hissettim,” diye açıkladı ve ekledi, “Planının ne olduğunu bilmiyorum, hiçbiri mantıklı değildi. O benim en iyi arkadaşımdı. Ben dahil, herkesi kandırdı.”

Göçmenlik ve Sınır Koruma Departmanı’nın kendisine yardımcı olmadığı konusunda ısrar ediyor. Glastonbury, “Pek çok insan onu göçmen bürosuna bildirdi ve hiçbir şey olmadı” dedi.

Genç kadın, geçenlerde bir arkadaşının ona eski eşinin “resmen boşandıkları günden neredeyse bir yıl sonra” yeniden evlendiğini söylediğini söyledi.

Şimdi diğer insanları uyarmak için hikayesini paylaşıyor: “Kör olma, çünkü eminim ki bu olmadan önce işaretleri görebilirdim ve görmezden geldim, yanında kimin yattığını asla bilemezsin,” diyerek tavsiyede bulunuyor.