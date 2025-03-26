Danimarka'dakadınlara da zorunlu askerlik dönemi başlıyor
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Danimarka Savunma Bakanlığı, Danimarka’nın 2026 yılından itibaren kadınları askere almaya başlayacağını duyurdu.
Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin ‘tüm savaş gücünü‘ harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka’nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik siyasetlerindeki ‘mevcut durum çerçevesinde’ ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini belirtti.
DHA
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