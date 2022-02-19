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Dolapta 5 yıl kalan hamburger bozulmamış şekilde bulundu

Dolapta 5 yıl kalan hamburger bozulmamış şekilde bulundu

ABD'de bir kadın, dolabında unuttuğu hamburgerini 5 yıl sonra hiç bozulmamış halde bulunca çok şaşırdı.

ABD'de bir kadın, 5 yıldır dolabında duran hamburgerini ilk aldığı günle hemen hemen aynı ve bozulmamış bir şekilde buldu.

Indy 100 sitesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington DC'de ikamet eden Megan Condry, ilk başta isteyerek sakladığı McDonald's hamburgerini 5 yıl boyunca dolabında unuttu.

"KAYA GİBİ SERTTİ"

Condry, hamburgeri bulduğunda "kokmadığını ve aldığı günkü gibi göründüğünü" söyledi. Diğer yandan, hamburgerde dikkate değer bir fark olduğunu belirten Condry, "Bir kaya gibi sertti, onunla bir camı kırabilirdim" dedi.

McDonald's konuyla ilgili yayınladığı, "McDonald's hamburgerlerinin bozulmadığı efsanesine yanıt" başlıklı blog yazısında, "Uygun ortamda hamburgerlerimiz de diğer yiyecekler gibi bozulabilir ancak bunun için ortamda neme ihtiyaç var" ifadesine yer verdi.

"KİMYASALLARLA BİR İLGİSİ YOK"

Şirketten yapılan açıklamada, "Hamburgerin kendisinde veya çevrede yeterli miktarda nem olmadan bakteri ve küf üremeyebilir ve bu nedenle bozulma ihtimali düşüktür. Bozulmanın yiyeceğin içerisindeki kimyasallar veya besin değerinin düşük olmasıyla ilgisi yoktur. Bu, tutulduğu koşullarla ilgilidir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler hamburger bozulma
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