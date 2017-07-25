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  3. 25 Temmuz 2017 23:45

Domuz gribi yine can aldı: 3 ölü

Domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Domuz gribi yine can aldı: 3 ölü
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Myanmar'da, domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü  nedeniyle ay başından bu yana 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Yangon Hastanesinde görevli Dr. Khin Theingi Myint, yaptığı  açıklamada, domuz gribi teşhisi konulan ve hastanede tedavi altına alınan 2  kişinin kurtarılamadığını belirtti.

Ay başında Chin eyaletinde de 1 kişinin H1N1 virüsü nedeniyle öldüğünü  aktaran Myint, ay başından bu yana yaşamını yitirenler dahil 13 vaka tespit  edildiğini aktardı.

Meksika'da 2009'da Mart ayında kitlesel salgına dönüşerek ortaya çıkan  hastalık, domuzlarda görülen bir tür grip virüsünün genetik değişim geçirmesi  nedeniyle "domuz gribi" adını almıştı.

Salgın, Amerika kıtasının ardından Mart 2009'dan itibaren tüm dünyaya  yayılmıştı. DSÖ, 2009'daki küresel domuz gribi salgınında 18 bin 500 kişinin  hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

AA

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