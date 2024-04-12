Dünya alarmda: Peş peşe bebek ölümleri

Karayip ülkesi Trinidad ve Tobago'da ülkenin en büyük hastanesinde art arda yaşanan bebek ölümleri tüm dünyada büyük bir endişeye yol açtı.

Karayipler'deki ada ülkesinde son dört günde 7 bebek bakteriyel enfeskiyon sonucu hayata veda etti. Ülkenin en büyük sağlık kurumu olan Port of Spain Hastanesi'nde yaşanan ölümlerin, yenidoğan ünitesindeki bakteriyel enfeksiyon salgınının sonucu olduğu ortaya çıktı.

Ölen bebeklerin tamamının 32 haftadan önce doğduğu ve yoğun bakım ünitesinde kaldığı bildirildi.

Kuzeybatı Bölgesel Sağlık Kurumu (NWRHA), bebeklerin sepsis sonucu hayatlarını kaybettiğini bildirdi. Laboratuvar testlerinde de, bebeklerin kanında Serratia marcesens, ESBL Klebsiella pneumoniae ve Klebsiella aerogenes bakterileri tespit edildiği aktarıldı.

NWRHA, yüksek doz antibiyotik tedavisi ve tüm çabalara rağmen bebeklerin kurtarılamadığını belirtti. Kurum, 7 Nisan'dan beri yeni ölüm yaşanmadığını ve salgının kontrol altına alındığını kaydetti.