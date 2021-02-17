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  3. 17 Şubat 2021 22:21

Elon Musk'ın adını kullanarak Bitcoin dolandırıcılığı

Elon Musk adını kullanan dolandırıcılar mavi tikleri bile bulunan hesapları kullanarak Bitcoin dolandırıcılığı yapıyor.

Elon Musk'ın adını kullanarak Bitcoin dolandırıcılığı
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Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcıların en son numarası, Bitcoin adresinde Tesla ve SpaceX şirketlerinin patronu Elon Musk'ın adını kullanmak oldu. Musk'ın adıyla açılan hesap üzerinden oluşturulan duyuruda yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusuyla dolandırıldı.

Mağdurlar BTC borsasına durumu bildirdiklerinde aldıkları cevapla ikinci kez hüsrana uğradı. Türkiye'den de bazı yatırımcılar bu Bitcoin tuzağına düşerek kayba uğradı.

İsminin açıklanmasını istemeyen dolandırıcılık kurbanları mavi tik bulunan twitter hesabından bu tarz faaliyetlerin yapılabilmesini eleştirdi. Hesabın sahte olduğunun twitter'a şikayet edilmesine rağmen halen kaldırılmadığını söylediler.

dolandırıcılık , bitcoin , elon musk
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