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Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi

Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi
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Avrupa'da özellikle dil okulları nedeniyle Türk öğrenciler tarafından tercih edilen ve Türk vatandaşlarının yoğunluğuyla bilinen Malta Adası'nda bir caddeye Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi.

Malta'nın Marsa kasabasında, Türk Şehitliği'nin yakınındaki bir caddeye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi verildi.

Caddenin girişine, üzerinde Atatürk'ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün Türkçe, Maltaca ve İngilizce dillerinde yazılı olduğu levha da asıldı.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

DHA

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Etiketler malta malta adası Avrupa mustafa kemal atatürk atatürk atatürk caddesi
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