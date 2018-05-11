Elon Musk'ın hayali gerçekleşti !

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company tünelinin tamamlandığını duyurdu. Saat 240 km hızla giden Hyperloop taşıma sistemi Türkiye'de olsa İstanbul- Ankara arası 2 saate inerdi.

Musk şehir altlarını kazmak için bir süredir izin bekliyordu. 2016 yılının Mayıs ayında Los Angeles’da çalışmalar başlanmıştı. Musk tünelin videosunu instagram hesabından paylaştı.

Elon Musk paylaşımında “Yer altında ilk Boring Company tüneli neredeyse bitti! Son yasal onayları beklerken, birkaç ay içinde halka ücretsiz geziler sunacağız. Bu projeye yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Devletten gelen güçlü destek, başarı için kritik öneme sahiptir. Önceki mesajlarda da belirtildiği gibi, bir kez tamamen hizmete hazır (demo sistem süreleri ücretsiz olacaktır), sistem her zaman bir otobüs biletinin maliyetinden daha aza hizmet verecek. Yayalar ve bisikletliler kapsülde öncelikli olacak.” ifadelerini kullandı.

240 KM HIZ

Tünel, yolcuların 240 km hızla hareket eden otonom elektrikli patenler üzerinde taşındığı yüksek hızlı yeraltı toplu taşıma sistemini içerecek. Elektrikli patenler, ya tek yolcu araçlarını taşımak için ya da sekiz ile 16 kişi arasında taşınabilen “toplu taşıma” kapsülleri olarak tanımlanacak şekilde tasarlanacak. Şirket, planın yolun tıkanıklığını azaltacağını ve insanların şehrin etrafında daha kolay hareket etmelerini sağladığını söyledi.