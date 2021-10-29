Elon Musk'tan sürpriz karar

Kripto paralarla ilgili spekülatif açıklamalarıyla dikkat çeken dünyanın en zengin kişisi Elon Musk, yeniden üniversite okumaya karar verdiğini açıkladı.

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ı aktif olarak kullanan kişilerden biri. Kripto paralar üzerine spekülatif açıklamalar yaparak kimilerini zengin ederken kimilerini de fakirleştiren Elon Musk şimdi de yeniden Üniversite okumaya karar verdiğini açıkladı.

Musk attığı son tweette "Yeni üniversiteye başlamayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Üniversitesi" yazdı. Ardından ise üniversiteyi kastederek "Destansı ürünlere sahip olacak" açıklamasında bulundu.

1997'DE MEZUN OLMUŞTU

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Musk, Queen's Üniversitesi'nde ve Pennsylvania Üniversitesi'nde eğişim görmüş ve okul hayatını 1997 yılında tamamlamıştı.

KİŞİSEL SERVETİ 288 MİLYAR DOLAR

Elon Musk'ın kişisel serveti 288.6 milyar dolara çıktı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geride bırakan Musk böylece dünyanın en zengin insanı olmuş oldu.

DOGECOIN TUTKUNU

Musk, kripto para piyasalarında Dogecoin'in babası olarak tabir ediliyor. Şaka amacıyla ortaya çıkan Dogecoin, Elon Musk'ın sayesinde sert yükseliş hareketlerinde bulunmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında 0,444 Dolar seviyesine kadar yükselen Dogecoin şu sıralar 0.30 dolar seviyesinde dengeye oturmuş durumda. Elon Musk belirli aralıklarla Dogecoin'e ilişkin tweetler paylaşıyor.

Hürriyet