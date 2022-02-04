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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye geleceğini ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı.

Ermenistan ile normalleşme süreciyle alakalı önemli bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı A Haber canlı yayınında duyurdu. Buna göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mart ayında Türkiye'ye gelecek. Oktay, Paşinyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na geleceğini söyledi. Oktay, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Fuat Oktay'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

ATATÜRK ANITI'NA SALDIRI
Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ
Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu.

Karşılıklı özel temsilciler atandı, olumlu mesajlar karşılıklı verildi. Arzu ederiz ki bu süreç hızlanır. Ermenistan'la ümit ediyorum ki çok kısa sürede yol alırız, o koridorlar açılır, o koridorlardan da bambaşka bir pencere açılacaktır.

PAŞİNYAN MART'TA TÜRKİYE'DE
Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek.

 

Etiketler Ermenistan Nikol Paşinyan
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