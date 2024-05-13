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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın o kararı protesto edildi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın o kararı protesto edildi
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın protesto edildiği eylemde 151 kişi gözaltına alındı. Göstericiler, bazı sınır köylerini Azerbaycan'a bırakma kararı nedeniyle Paşinyan'ın istifasını istedi.

Ermenistan polisi, Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik protestolarda 151 kişiyi gözaltına aldı.

Interfax haber ajansının bugün İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, protestocular, başkent Erivan'da bir araya geldi.

Eylemde, bazı sınır köylerini Azerbaycan'a bırakma kararı nedeniyle Paşinyan'ın istifası istendi.

Öte yandan Paşinyan, geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmüştü. 

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, iki liderin gerçekleştirdiği toplantıda Rus güçleri ve sınır muhafızlarının Ermenistan'ın çeşitli bölgelerinden çekilme konusunda anlaştığını açıklamıştı.

Etiketler protesto ermenistan başbakan
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