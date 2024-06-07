Galatasaray'a büyük şok: 1,2 milyon euro menajerlik ücreti ödeyecek

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller açıklandı

Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada

Türk oyuncu İtalya’nın Survivor’ında şampiyon oldu: Ödülü ne yapacağını açıkladı

Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha