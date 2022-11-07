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Ermenistan ve Azerbaycan, ABD'de bir araya geldi

Ermenistan ve Azerbaycan, ABD'de bir araya geldi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, çalışma ziyareti için ABD'nin başkenti Washington DC’ye geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Washington DC’de bir araya geldiği aktarıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında ABD’nin New York kentinde Bakan Blinken, Bayramov ve Mirzoyan arasında üçlü toplantı yapılmıştı. Üçlü toplantının ardından açıklamada bulunan Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların durdurulması gerektiğine vurgu yapmış, iki bakana eylül sonuna kadar tekrar bir araya gelmeleri çağrısında bulunmuştu.

Etiketler abd azerbaycan ermenistan
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