Esad'tan Türkiye'ye tehdit: ''Askeri harekata karşılık vereceğiz!''

Türkiye, Suriye ile arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için terör örgütlerine yönelik yeni bir harekat hazırlığınayken Suriye lideri Esad, Türkiye’nin ülkelerinde sınır ötesi harekat düzenlemesi halinde, ‘askeri koşullar el verdikçe doğrudan‘ karşılık vereceklerini, halk nezdinde de harekata direniş olacağını’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç hafta önce Türkiye’nin güney sınırı boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için yeni askeri harekat düzenleyeceğini söylemişti. Konuyla ilgili Milli Güvenlik Kurulu toplantısından da kararlar çıkmıştı. Sınırdaki birlikler de artırılmış durumda.

Russia Today Arapça Servisi’ne konuşan Esad, şunları söyledi: “2,5 yıl önce Suriye ve Türkiye orduları arasında bir çatışma çıktı. Suriye ordusu, Suriye topraklarına giren bazı Türk hedeflerini imha etmeyi başardı. Askeri kapasite izin verirse [bu kez de] durum aynı olacak.”

BBC Türkçe’nin haberine göre mülakatta Esad’a, İdlib’in geleceğiyle ilgili görüşü de soruldu.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Esad, şunları dedi: “İşgal altındaki herhangi bir toprak gibi, (İdlib de) Suriye’nin askeri ve siyasi kurtuluş planlarına tabidir. Bu mesele halledilir, hem Türk’ün hem teröristin işgal ettiği topraklar zamanla özgürleşecektir.”

Esad, ayrıca bir müttefik olarak Rusya’dan övgüyle bahsetti, Kremlin’in ‘küresel düzeni yeniden dengelediğini’ söyledi: “Rusya, bazılarının inandığı gibi NATO’nun genişlemesi konusuyla bağlantılandırmadığım bir savaşa maruz kalıyor. Bu savaş komünizmden ve Birinci Dünya Savaşı’ndan önce bile durmadı. Devam eden bir savaş ve Rusya’nın buradaki rolü uluslararası dengenin bir parçası olarak çok önemli.”