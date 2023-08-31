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  3. Eve girmeye çalışan dev yılana böyle müdahale edildi

Eve girmeye çalışan dev yılana böyle müdahale edildi

Eve girmeye çalışan dev yılana böyle müdahale edildi
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Eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından fark edilen dev yılan büyük korku yarattı.

Aldıkları bir ihbara giden şerif yardımcıları, alışılmadık bir şüpheli olan büyük bir yılanın evi işgal etme girişimini engellemek için Oklahoma'daki bir eve müdahale etti. Tulsa İlçesi Şerif Ofisi, bir Facebook gönderisinde "bir buçuk metre uzunluğunda bir yılanın bir eve girmeye çalıştığı" yönündeki bir ihbara yanıt verdiklerini söyledi.

BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAKALADILAR

Görevliler büyük beyaz yılanı güvenli bir şekilde yakalamayı başardılar. Gönderide, "Sahibini bulamadık. Bu noktada yılanın kaçan bir evcil hayvan mı olduğunu, yoksa birisinin ona bakmaktan yorulup onu serbest bırakıp bırakmadığını bilmiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler yılan ekip ev
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