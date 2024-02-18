Filistin Kızılayı: ''İsrail halkı yüzünden yardım tırları gelemedi''
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsraillilerin protestoları sebebiyle Gazze Şeridi'ne yardım tırları ulaşamadı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ile Mısır arasındaki El-Avce Sınır Kapısı'ndan geçecek yardım tırlarının İsraillilerin protestoları sebebiyle denetlenemediği belirtildi.
Açıklamada, İsrail yetkilileri tarafından denetlenemeyen yardım tırlarının, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne gelemediği bildirildi.
Öte yandan Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan gelen 123 insani yardım tırının ise Gazze'ye ulaştığı aktarıldı.
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