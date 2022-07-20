Fransa'da Mülteciler göç idaresini bastı

Fransa’da yaşayan Afrikalı mülteciler, "100 bin Ukraynalı mülteciye ev verildi. Biz sokaklarda yatıyoruz" diyerek göç dairesini basıp gösteri yaptı.

Fransız insan hakları örgütü Chapelle Debout, Fransa’nın başkenti Paris’te bir göç dairesini bastı.

Afrikalı mültecilerden oluşan grup, Fransa’nın göç ve mülteci politikasına tepki gösterdi.

100 bin Ukraynalı mültecinin ülkeye gelir gelmez barınma hakkına kavuştuğunu ve devlet desteği ile hayatta kaldığını ifade eden Afrikalı mülteciler, “Biz hala çadırlarda ve sokaklarda yatıyoruz. İnşaatlarda ve fabrikalarda çalışıyoruz, devletten destek almıyoruz. Hala başımızı sokacak bir evimiz bile yok” dedi.

Paris’teki göç dairesinde açıklama yapan grup, şu sözlerle Fransa hükümetine tepki gösterdi: “Beyaz olmadığımız için mi bize yardım edilmiyor? Beyaz olmadığımız için mi bir ev, başımızı sokacak bir yer verilmiyor? Sokaklarda yatmak istemiyoruz. Ayrımcılık son bulsun.”

Barınma evlerinin de ağzına kadar dolduğunu ifade eden grup, “Öncelik Ukraynalılara veriliyor. Çocuklar, hamile kadınlar dışarıda kalıyor. O zaman hepimiz Ukraynalıyız. Biz de hakkımızı istiyoruz.”