Fransa'da okulda bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıda bir öğretmen öldü, iki kişi yaralandı.

Yetkililer, Fransa'da bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda bir öğretmenin öldüğünü ve iki kişinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin saldırının kuzeydeki Arras kentinde bulunan Gambetta lisesinde meydana geldiğini söyledi.

Yetkililer saldırganın tutuklandığını açıkladı. Saldırganın 20'li yaşlarda olduğu belirtildi.

Fransız BFMTV kanalı, saldırganın kardeşinin de polis tarafından yakalandığını bildirdi.

Kanal, öldürülen kişinin bir Fransızca öğretmeni olduğunu, bir spor öğretmeninin de bıçaklanarak yaralandığını söyledi.

Yerel medya, saldırganın okulun eski bir öğrencisi olduğunu bildirdi.

Polis durumun şu anda kontrol altında olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ilerleyen saatlerde okulu ziyaret edecek.