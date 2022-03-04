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Game of Thrones oyuncusu John Stahl hayatını kaybetti

Game of Thrones oyuncusu John Stahl hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Rickard Karstark rolüyle tanınan oyuncu John Stahl hayatını kaybetti.

HBO'nun fantastik drama dizisi Game of Thrones’un ikinci ve üçüncü sezonunda Rickard Karstark rolünü canlandıran oyuncu John Stahl 69 yaşında öldü. 

"High Road" televizyon dizisinde Tom 'Inverdarroch' Kerr karakteriyle ün kazanan oyuncu, oyunculuk kariyerinden önce İskoçya Kraliyet Müzik ve Drama Akademisi'nden mezun oldu. Oyuncu, Game of Thrones'un yanı sıra "Resort to Murder" dizisinde Müfettiş Reed karakterini, 2011 Royal National Theatre yapımı "Frankenstein" ve 2018'de "Mary Queen of Scots'ta Ewan" oyunlarında rol aldı. 

Etiketler Game of Thrones oyuncu ölüm
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