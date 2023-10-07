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Gazze'ye can kaybı 198'e yükseldi

Gazze'ye can kaybı 198'e yükseldi
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 198 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, bin 610 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın operasyonuna karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu'nu sürdürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 198 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bin 610 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor.

Etiketler İsrail'in Gazze'ye saldırısı can kaybı
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