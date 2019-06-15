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  3. 15 Haziran 2019 17:24

Gösteri uçağı havacılık festivalinde nehre düştü

Polonya’da düzenlenen uçuş gösterisi sırasında, bir gösteri uçağı Vistula Nehri’ne düştü. Uçağın 60 yaşında olduğu tespit edilen pilotu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Polonya’nın Masovian bölgesinde yer alan Plock şehrinde meydana geldi. ‘Plock Air Picnic’ uçuş gösterisi sırasında Yakovlev Yak-52 tipi bir gösteri uçağı Vistula Nehri’ne düştü. Olay yerine hemen helikopter, bot ve dalgıçlardan oluşan kurtarma ekibi gönderildi. Yerel medya, 2 buçuk saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu itfaiye ekiplerinin, nehir kıyısından 3-10 metre uzaklığa düşen uçağın enkazına ulaşarak, enkazı nehirden çıkardıkları ve Alman vatandaşı olan 60 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Kazanın nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

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