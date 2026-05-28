  Gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD ve İran anlaştı!

ABD ve İran arasında yürütülen müzakerelerde 60 günlük ateşkes mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya varıldığı iddia edildi. Axios'un diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre; Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılmasını ve İran'ın nükleer programına dair yeni görüşmeleri içeren tarihi anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın nihai onayını bekliyor.

Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek kritik bir diplomatik gelişme yaşanıyor.

Haber3.com dış haberler servisinin edindiği bilgilere göre; ABD ve İran heyetleri arasında yürütülen yoğun müzakere süreci sonucunda 60 günlük bir ateşkes mutabakat zaptı üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlandı. ABD merkezli Axios haber sitesinin güvenilir diplomatik kaynaklara dayandırdığı iddialar, her iki ülkenin de masaya önemli tavizler koyduğunu gösteriyor.

Hürmüz Boğazı'nda Abluka ve Kısıtlamalar Kalkıyor

Hazırlanan 60 günlük mutabakat zaptının en kritik maddelerinden biri deniz taşımacılığının güvenliğiyle ilgili. ABD'li yetkililerin sızdırdığı bilgilere göre; anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Bu adım, bölgede herhangi bir geçiş ücreti uygulanmayacağı ve ticari gemilere yönelik taciz ateşi vakalarının son bulacağı anlamına geliyor.

Eş zamanlı olarak ABD Donanması'nın bölgede uyguladığı deniz ablukası da, ticari faaliyetlerin normale dönmesiyle orantılı ve kademeli bir şekilde kaldırılacak. Buna karşılık İran ise 30 gün içerisinde bölgedeki tüm mayınları temizleme yükümlülüğünü üstlenecek.

Nükleer Program ve Yaptırımlar Masada

Müzakerelerin bir diğer ağırlık noktası ise İran'ın nükleer faaliyetleri ve ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımlar. Anlaşma taslağına göre İran yönetimi, nükleer silah edinme yönünde hiçbir çabada bulunmayacağına dair resmi taahhüt verecek. 60 günlük ateşkes sürecinde, İran'ın elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun nasıl bertaraf edileceği öncelikli olarak görüşülecek.

ABD tarafı ise müzakerelerin ilerlemesine bağlı olarak, İran'a yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası bankalarda dondurulmuş haldeki İran varlıklarının serbest bırakılması konularını müzakere etmeyi kabul edecek. Böylece İran'ın ticari ürün ve insani yardım alabilmesi için yeni bir mekanizma oluşturulacak.

Gözler Başkan Trump'ın Nihai Kararında

Diplomatik kaynaklar, Tahran ve Washington yönetimlerinin geçtiğimiz Salı günü taslak üzerinde fikir birliğine vardığını, hatta İran heyetinin Tahran'dan gerekli onayları alarak imzaya hazır olduklarını bildirdiğini belirtiyor. Ancak tarihi anlaşmanın yürürlüğe girmesi için son bir adım kaldı: ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı. Trump'ın anlaşma şartlarını detaylıca değerlendirmek için arabuluculardan birkaç gün süre istediği ve belgeyi henüz imzalamadığı ifade ediliyor.

İHA

Etiketler abd İran ateşkes anlaşması ateşkes anlaşma donald trump Axios hürmüz boğazı nükleer program ABD yaptırımları
