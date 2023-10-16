Hamas ellerindeki rehine sayısını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, Gazze'de 200-250 civarında rehine olduğunu söyledi. Ubeida, İsrail'in saldırılarında 22 rehinenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, bölgede devam eden çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ubeida, Gazze'de 200-250 civarında İsrailli rehine olduğunu açıkladı. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 22 rehinenin hayatını kaybettiği belirtildi.



Ubeida, ''Gazze'ye karadan giriş tehdidi bizi korkutmuyor. Her türlü acımasız güçle başa çıkmaya hazırız ve Gazze işgalciler için yalnızca bir mezarlık olacak.'' ifadelerini kullandı.

"200-250 REHİNE ELİMİZDE"

Gazze Şeridi’nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade eden Ubeida, “el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı” dedi.

"İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 22 REHİNE HAYATINI KAYBETTİ"

Ubeida, "Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti."

İHA