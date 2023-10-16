  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Fidan sivillerin bırakılması için devreye girdi

Bakan Fidan sivillerin bırakılması için devreye girdi

Bakan Fidan sivillerin bırakılması için devreye girdi
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeler hakkında telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Filistin'deki son gelişmelerin ve sivillerin serbest bırakılması imkanlarının ele alındığı kaydedildi.

 

 

 

 

Etiketler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul trafiğinde tarihe geçen hırsızlık iddiası
Emekli, memur, asgari ücret... İşte kulislerde konuşulan zam oranı
Belediye başkanı barajın ortasından seslendi: ''Suyumuz bitmek üzere''
Tarla sahipleri dikkat! Bakanlık sizi de arayacak
Uzman isim uyardı: Vaka sayısının artacağı tarih açıklandı
WhatsApp'tan gelen bu mesaj 750 bin TL'ye mal oldu
5 yıldızlı otel gibi hastane! Bugün hizmete başladı
Ev, iş yeri, arsa alamayan, parçasını almaya başladı
Kore gazisine otomobili için servet teklif ettiler, kabul etmedi
Dolar, Euro rekora koşuyor, altın yükselişe geçti