  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hangi ülke Ukrayna'ya ne gönderecek? İşte askeri yardımların listesi

Hangi ülke Ukrayna'ya ne gönderecek? İşte askeri yardımların listesi

Hangi ülke Ukrayna'ya ne gönderecek? İşte askeri yardımların listesi

Rusya'nın işgal girişiminde bulunduğu Ukrayna'ya destek yağdı. ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Estonya, Hollanda, Polonya ve pek çok ülke Ukrayna'ya askeri yardım için harekete geçti.

5 gündür Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, baştan ABD ve AB olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Ukrayna'nın her yeri yangın yerine dönmüşken, Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulama alınmaya başlandı. Putin'in saldırıdan vazgeçmemesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, batılı ülkelerden destek istedi. Dünya liderleri de Ukrayna'ya hem maddi hem de askeri teçhizat yardımı göndermeye başladı. İşte hangi ülkenin Ukrayna'ya ne kadar yardım göndereceğini gösteren harita.

ABD, FÜZE VE HELİKOPTER GÖNDERİYOR
ABD'nin Javelin füzeleri, tanksavar silahları, Mi-17 helikopterleri ve diğer bazı askeri teçhizatlardan göndereceği, Belçika'nın ise 2 bin makineli tüfek ve 3.8 bin ton yakıt göndereceği kaydedildi.

ÇEKLER TABANCA VE TÜFEK GÖNDERDİ
Polonya basınından onet'in haberine göre, söz konusu askeri yardımlar kapsamında Çek Cumhuriyeti 30 bin tabanca, 7 bin saldırı tüfeği, 3 bin makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve yaklaşık bir milyon adet mermiyi Ukrayna'ya aktaracak.

ESTONYA MÜHİMMATLA BİRLİKTE KURU GIDA AYIRDI
Estonya'nın Javelin füzeleri, uçaksavar mühimmatı, 25 bin kuru gıda ambalajı ve tıbbi ekipmanı yola çıkaracağı, yine Fransa ve Yunanistan'ın çeşitli savunma silahları ile Finlandiya'nın 2 bin kurşun geçirmez yelek ve 2 bin adet kaskı Rus saldırısı altındaki ülkeye göndereceği ifade edildi.

ALMANYA, KASK VE FÜZE İLETİYOR
Almanya 5 bin kask, bin tanksavar silahı, 500 Stinger karadan havaya füze; İsveç 5 bin elde taşınabilen tanksavar bombası fırlatıcı (Pansarskott 86), 5 bin kask, 5 bin kurşun geçirmez yelek ve 135 bin sahada kullanılması amaçlanan erzak iletecek.

Rusya ile Ukrayna'nın askeri gücü karşılaştırıldı! İşte ordular arasındaki büyük farkRusya ile Ukrayna'nın askeri gücü karşılaştırıldı! İşte ordular arasındaki büyük farkHaber

Birleşik Krallık, 2 binden fazla tanksavar ve uçaksavar silahı, mühimmat ve eğitmeni Ukrayna'ya yollayacak. Slovakya, 11 milyon euro değerinde mühimmat ve yakıt; Slovenya çok sayıda kask, tüfek ve mühimmat; Litvanya Stinger füzeleri; Letonya - Stinger ve Javelin füzeleri; Kanada 7,8 milyar Kanada doları değerinde silah ve mühimmat gönderecek.

Yardımlar çerçevesinde Hollanda, mayın tespiti için iki robot, radarlar ve keskin nişancı tüfekleri; Portekiz de çelik yelekler, kasklar, gece görüş cihazları, el bombaları gibi malzemeleri Ukrayna'ya sevk edecek. Avrupa Birliği 450 milyon euro değerinde silah desteği, 50 milyon euroluk koruyucu ekipman yardımı yapacak. Kanada ise 7.8 milyon dolarlık askeri malzeme gönderecek.

Etiketler rusya ukrayna yardım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasalar karıştı! Altın, Dolar, Euro'da sert hareketlilik!
''Deodorant şişesiyle tecavüz etti'' demişti! HTS kayıtları gerçeği ortaya çıkarttı
Metropoll son anketi açıkladı: ''Kilit seçmen'' kararsızların oy oranı belli oldu
Son anket açıklandı; AK Parti kritik sınırın altına indi
Piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Bunu yapan kazanır
Survivor All Star'da eleme adayı da, sürgün adasına giden isim de belli oldu
Muhalefet imzaladı! İşte A'dan Z'ye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem
Ukrayna'nın en genç milletvekili silahıyla sokağa indi
Benzin ve motorin zamlarına doyamayanlara müjde(!)
Milyonlar Putin'e karşı, Ukrayna için sokakta! Dikkat çeken pankart!