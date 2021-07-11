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Hastaneye kaldırılan Papa ilk kez görüntülendi

Hastaneye kaldırılan Papa ilk kez görüntülendi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, geçirdiği ameliyat sonrasında kendisini ilk kez gösterdi.

Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde 4 Temmuz Pazar günü, semptomatik kolon divertikülüne bağlı stenoz nedeniyle sol hemikolektomi operasyonu geçiren ruhani lider, bir hafta sonraki geleneksel duasını hastanenin 10. katındaki balkonundan gerçekleştirdi.

İLGİ, YAKINLIK VE DESTEĞE TEŞEKKÜR ETTİ
Papa Franciscus, yaptığı konuşmada, bu duayı bugün yapabiliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine gösterilen ilgi, yakınlık ve desteğe teşekkür etti.

"NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA DENEYİMLEDİM"
Bütün doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür eden ruhani lider, "Hastaneye kaldırıldığım bu süreçte, gerek İtalya'da gerek diğer ülkelerde iyi bir sağlık hizmetinin herkes için erişilebilir olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha deneyimledim." dedi.

Papa'yı, hastane avlusunda toplanan yaklaşık 200 kişi dinledi. 

Etiketler papa hastane görüntü
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