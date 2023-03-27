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Helikopter iniş yaptığı sırada düştü; yaralılar var

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Hindistan’da Sahil Güvenliğe ait helikopterin iniş yaptığı sırada düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Kerala eyaletinde yer alan Kochi şehrinde Sahil Güvenliğe ait helikopter Kochi Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada düştü. Kazada ALH-DHRUV Mark 3 tipi helikopterde bulunan 3 mürettebat yaralandı.

Helikopterin eğitim uçuşu için havalanmasından kısa bir süre sonra döngüsel kontrol sistemlerinin yanıt vermemesi nedeniyle acil inişe geçtiği sırada kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, mürettebatın minimum kontrolle helikopteri en güvenli şekilde yere indirdiği açıklandı.

Etiketler Hindistan Kerala helikopter Sahil Güvenlik Sahil Güvenliğe ait helikopter Kochi Kochi havalimanı
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