Hemşireden korkunç itiraf: ''20 hastayı ben öldürdüm''

Hollanda'da hastalarının ölümüne yol açmakla yargılanan bir hemşire, 20 koronavirüs hastasını öldürdüğünü "daha fazla acı çekmesine gönlüm elvermedi" diyerek itiraf etti.

Hollanda’nın Assen kentindeki Wilhelmina Hastanesi’nde kısa bir süre önce gözaltına alınan 30 yaşındaki hemşire Theodoor V.’nin açıklamaları ülkede şok etkisi yarattı.

Kısa bir süre sonra önce bazı hastalarını öldürdüğünü itiraf eden Theodoor, Mart 2020 ile Mayıs 2022 arasındaki tarih içinde en az 20 corona virüsü hastasını öldürdüğünü duyurdu. Hakim karşısına çıkan Theodoor, “Hastaların daha fazla acı çekmesine gönlüm elvermedi” diyerek hastaları öldürdüğünü açıkladı.

Assen’deki Wilhelmina Hastanesi’nde en az 20 hastayı öldürdüğünü belirten Theodoor, 3 hafta önce Veenhuizen’deki evinde gözaltına alınmıştı. Theodoor’un yaptıklarını bir iş arkadaşına söyledikten sonra durumdan rahatsız olan meslektaşlarının polise haber verdiği belirtilmişti.

Erkek hemşirenin, doktorların talimatlarına uymayarak hastaları öldürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Theodoor hakkındaki kararın Haziran ayında verileceği belirtildi.

Avukat Sebas Diekstra, yaşamını yitirenlerin yakınlarına soruşturma ile ilgili 2 hafta önce bilgi verildiğini söylerken, “Hasta yakınlarının çok sorusu var ve sevdiklerinin nasıl öldükleriyle dair büyük bir üzüntü yaşıyorlar. Onlar da düzgün bir soruşturma istiyor” dedi.