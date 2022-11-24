İki günlük bebek Rus füzesiyle öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya acımasız işgal saldırıları sürerken Ukrayna'da bir sağlık tesisinde bulunan yenidoğan ünitesindeki 2 günlük bebek Rus saldırılarında öldü.

Rusya dün Ukrayna genelinde yeni bir füze saldırısı dalgası başlatırken, ülkenin güneyinde bir hastanedeki yenidoğan ünitesindeki bebeği katletti. Ukrayna acil durum servisleri Zaporijya kenti yakınlarındaki Vilniansk ilçesinde saldırı esnasında yıkılan sağlık tesisinde iki günlük bebeği olan bir anne ile doktorun bulunduğunu açıkladı.

Yeni doğan bebeğin annesi ve doktor enkazın altından sağ çıkarılırken bebek ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülerde doktor olduğu belirtilen bir şahsa kurtarma görevlileri tarafından enkazda su veriliyor. Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Kalplerimiz acıyla dolu. Dünyaya daha yeni gözlerini açan bir bebek öldürüldü” dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak da Telegram paylaşımında, Rus güçleri ‘teröristler’ diye niteleyip “Rusya yok ettiği her bir Ukraynalının hayatından sorumlu tutulacak” ifadelerini kullandı.

2022 Şubat ayından beri süren işgalde Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlıkla ilgili tesislere, personele ve taşıma araçlarına 600’den fazla saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıların en dehşet vericilerinden biri 9 Mart’ta Mariupol’de çocuk hastanesine düzenlenmişi. Saldırıda aralarında hamile bir kadının da olduğu dört kişi katledilmiş, onlarcası da yaralanmıştı. Rusya ise bu korkunç saldırıyı binada Ukrayna askeri güçlerinin olduğu şeklinde gerekçelendirmişti. Fakat Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Nisan’da yayınladığı raporda saldırının bir ‘savaş suçu’ olduğu sonucuna varmıştı. Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska, Vilniansk’ta meydana gelen saldırının ardından taziyelerini dile getirdi: “Korkunç bir acı. Asla unutmayacağız ve asla affetmeyeceğiz.”

Dün sabah Ukrayna’da başka kentlere de onlarca füze fırlatılırken, patlamaların Mykolaiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde duyulduğu bildirildi. Ukrayna içişleri bakanlığı danışmanı Anton Gerashchenko, insanları sığınaklarda kalmaya çağırırken, ülkenin dört bir yanında hava saldırısı uyarıları duyuldu. Son haftalarda Rusya, Ukrayna’yı bir barış görüşmesi yapmaya zorlamak amacıyla bir dizi kitlesel füze saldırısıyla ülkenin enerji altyapısını yok etmeye çalışıyor. Dünyada hiçbir enerji sisteminin bu kadar güçlü hava saldırılarına maruz kalmadığı beliritliyor. Ukraynalılar enerji kesintileri nedeniyle ülke tarihinin en zorlu kışına hazırlanıyor. Büyük bir enerji sağlayıcısı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukraynalıların en azından Mart ayının sonuna kadar elektrik kesintilerinde yaşamaya alışmaları gerektiğini ve hükümetin yakın zamanda kurtarılan Herson’da çoğunlukla elektrik ve akan su olmadan yaşayan insanlara tahliye teklifinde bulunduğunu söyledi.