İlk kez bir uçuşta yüzde yüz yeşik yakıt kullanılacak

İngiltere'den ABD'ye yapılacak bir uçuşta ilk kez yüzde yüz yeşil enerji kullanılacak.

Havacılık sektörü karbon emisyonuna artıran alanların başında geliyor. Yolcu ve kargo jetleri yakıt olarak Türkçe'de gaz yağı olarak bilinen kerosen kullanıyor.

Son yıllarda sürdürülebilir havacılık yakıtı geliştirmeye yönelik çalışmalar öne çıkıyor. İngiltere hükümetinin desteklediği bir uçuşla alternatif yakıttan güç alan ilk transatlantik uçuş gerçekleştirilecek.

Virgin Atlantic'in uçağı İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'ndan kalkacak ve ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Havalimanı'na iniş gerçekleştirecek.

Dünyanın en gözde uçuş rotalarından biri olan bu rotada gerçekleştirlecek olan yolculukta 50 ton sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanılacak.

Boeing 787 tipi uçağın gerçekleştireceği uçuşta kullanılan yakıt Rolls-Royce, BP gibi dev şirketlerin de dahil olduğu proje kapsamında geliştirildi.

Üretilen yakıtın yüzde 88'i atık yağlardan elde edilirken kalanı için mısır üretiminin artıkları kullanıldı.

KEROSENE ALTERNATİF OLABİLİR

Havacılık sektöründe ağırlıklı olarak kerosen kullanılıyor. Alternatif yakıtlar bazı yakıtlara karıştırılsa da bu oran dünya genelinde tüketilen uçuş yakıtlarının binde birine bile tekabül etmiyor.

Sürdürülebilir yakıt kerosenden daha maliyetli ve halen üretimi çok az. İngiltere hükümeti 2025'e kadar bu yakıtı üreten beş enerji şirketini desteklemeyi hedefliyor.

Yeni yakıtlarla uçuşların karbon emisyonunun yüzde 70 kadar azaltılabileceği tahmin ediliyor. İngiltere hükümeti ise 2030'a uçuşlarda en az yüzde 10 yeşil yakıt zorunluğu getirmeyi planlıyor.