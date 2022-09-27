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İngiltere, Putin'in 30 Eylül planını açıkladı

İngiltere, Putin'in 30 Eylül planını açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı, yayınladığı istihbarat raporunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 30 Eylül’de Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımını resmen ilan edebileceğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Ukrayna’nın işgal altındaki bölgelerinde yapılan referandumların bugün sonuçlanacağı ifade edilerek, “Başkan Putin'in 30 Eylül Cuma günü Rus parlamentosunun her iki meclisine de hitap etmesi planlanıyor. Putin'in, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımını resmen ilan etmek için bu konuşmayı yapması gerçekçi bir olasılık. Bu topraklarda sürmekte olan referandumların 27 Eylül'de sonuçlanması planlanıyor” denildi.

Rus liderliğinin ülkedeki yurtsever desteğini pekiştirmeye çalıştığı belirtilen raporda, “Rusya'nın liderleri söz konusu ilanın yurtsever desteği pekiştireceğini umuyorlar. Rusya'nın son zamanlardaki muharebe sahası gerilemelerine ilişkin artan iç farkındalık ve geçen hafta açıklanan kısmi seferberlik konusundaki ciddi rahatsızlık, bu arzuyu büyük olasılıkla baltalayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler rusya ingiltere putin ukrayna işgal
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