İnternete iş dışı girilmesi kovulma sebebi mi ?

Çalışanlar, iş yerlerinde kendilerine tahsis edilen bilgisayarlardan iş dışı sebeplerle internete girerlerse, bu durum işveren için haklı fesih sebebi sayılır ve işçi tazminatsız olarak işten kovulabilir mi? İşte milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren ve cevabı merak edilen soruyla ilgili detaylar...

Çalışanlar, iş yeri bilgisayarlını özel amaçla kullanırlarsa bunun bir yaptırımı olup olamayacağını merak ediyorlar. Bu konuda kanunda yazan net bir ifade olmamasına karşılık Yargıtay kararları soruya cevap veriyor.

YARGITAY, İŞ YERİNDE İNTERNETE GİRMEYE NE DİYOR?

Yargıtay. Hukuk Dairesi'nin Esas No:2008/5836, Karar No:2009/29779 ile verdiği hüküm şu şekildedir: "İşverenin açıkça veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Bir başka anlatımla, örtülü veya iş sözleşmesi ile açıkça internetin özel olarak kullanabileceğine dair izin yoksa işçi işyerinde özel amaçlı olarak internet kullanamaz. Ancak bu yasak istisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir. Özel amaçlı kullanım izni verilmiş olsa dahi, işçi internet ya da e-mail telekomünikasyon sisteminin sınırsız kullanımına mezun değildir."

Bu sebeple, iş yerinde özel amaçla intermet kullanımı, işverene işçinin sözleşmesini haklı sebeple fesih hakkı verebilir.