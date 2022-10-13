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  3. Irak'ta korkutan saldırı: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 9 füze atıldı

Irak'ta korkutan saldırı: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 9 füze atıldı

Irak'ta korkutan saldırı: Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 9 füze atıldı

Irak parlamentosu yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere bugün toplanıyor. Seçim öncesi başkent Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge ve çevresine 9 füze atıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden yapılan açıklamaya göre, başkent Bağdat’ta meclis binasının da içinde bulunduğu Yeşil Bölge ve çevresine 9 füze atıldı.

Saldırıda güvenlik güçlerinden yaralananların olduğu açıklandı ancak yaralı sayısına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. 

IRAK’TAKİ SİYASİ GERİLİM

Irak’ta geçtiğimiz yıl yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma konusunda siyasi taraflar arasında uzlaşma sağlanamamış, seçimlerin galibi Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu milletvekilleri geçtiğimiz haziran ayında istifa etmişti. Sadr yanlılarının daha sonra meclisi işgal etmesi ile ülkede protestolar patlak vermiş ve meclis uzun süre toplanamamıştı. Protestolar Sadr'ın 30 Ağustos'ta siyasetten çekildiğini duyurmasının ardından alevlenmiş, Bağdat’taki Yeşil Bölge ve çevresinde çıkan çatışmalarda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 110 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 700 kişi yaralanmıştı.

Etiketler saldırı ırak
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