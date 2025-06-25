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İran saldırısı tartışma yaratmıştı: Trump hakkındaki azil tasarısı reddedildi

İran saldırısı tartışma yaratmıştı: Trump hakkındaki azil tasarısı reddedildi
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ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'ı vurması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı 79'a karşı 334 oyla reddedildi.

ABD’nin Texas eyaletinin Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green tarafından verilen azil tasarısı oylamaya sunuldu. ABD'nin Kongre'den onay almadan İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle Başkan Donald Trump'ın görevden azlini isteyen tasarı, 79 ‘evet’ oyuna karşılık 344 ‘hayır’ oyu ile reddedildi.

İsrail-İran savaşı

13 Haziran 2025'te İsrail, İran'daki nükleer tesisler, askeri üsler ve altyapı tesislerine geniş çaplı hava saldırıları düzenledi. İran ise İsrail'e misilleme amaçlı saldırılar düzenledi. 

ABD, 22 Haziran 2025'te İsrail'in yanında savaşa katılarak İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu. İran ise ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine misilleme saldırıları düzenledi.

24 Haziran'da İsrail ile İran arasında ateşkes sağlandı. 

  

DHA

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Etiketler abd azil tasarısı donald trump
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