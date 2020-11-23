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  3. 23 Kasım 2020 20:34

İspanya'da panik anları! Yolcu uçağı alev alev yanmaya başladı

spanya’da Castellon Havaalanı’nda park halinde bekleyen uçağın yolcu kabininde çıkan yangın büyük panik yarattı.

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İspanya’da Castellon Havaalanı’nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait Boing 747 tipi yolcu uçağı paniğe neden oldu.

Yerel medya, itfaiye ekiplerinin hızla kabinde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüğünü, yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmiyor. 

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