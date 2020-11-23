İspanya'da panik anları! Yolcu uçağı alev alev yanmaya başladı

İspanya’da Castellon Havaalanı’nda park halinde bekleyen British Airways şirketine ait Boing 747 tipi yolcu uçağı paniğe neden oldu.

Yerel medya, itfaiye ekiplerinin hızla kabinde çıkan yangına müdahale ederek söndürdüğünü, yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmiyor.