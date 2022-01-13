İsrail bu sefer de gazetecilerin telefonlarını hackledi

İsrailli yazılım şirketi tarafından geliştirilmiş casusluk programı olan Pegasus’un bazı gazetecilerin telefonlarını hacklediği açıklandı.

El Salvador’da devlet yolsuzluğunu araştıran pek çok gazetecinin ve aktivistin cep telefonlarının İsrail tabanlı casusluk yazılımı tarafından hacklendiği duyuruldu.

Başkan Nayib Bukele yönetimindeki medya ve hak örgütleri için El Salvador'da giderek daha sıkı bir ortamın ortaya çıktığı iddia edilen saldırılarda geçen yıl Toronto Üniversitesi Munk Küresel İlişkiler Okulu'nda casus yazılımlar üzerinde çalışan “The Citizen Lab” tarafından keşfedildiği açıklandı.

Araştırmada Citizen Lab ile iş birliği yapan insan hakları grubu ve Uluslararası Af Örgütü , daha sonra Citizen Lab'in bulgularının bir örneğini kendi teknolojileri sayesinde kontrol ederek doğruladıklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada casusluk yazılımından dolayı hak ihlallerinin olduğunun altı çizildi.

Meydana gelen casusluk olayında İsrail tarafından tasarlanan casus yazılımın dağıtımından kimin sorumlu olduğunun belirlenemediğini açıklandı.

Pegasus olarak bilinen casusluk yazılımının, gazetecileri gözetlemek için kullanan dünya çapındaki devlet aktörleri tarafından satın alındığı edinilen bilgiler arasında.

Citizen Lab'de araştırmacı olarak görev alan Scott-Railton, El Salvador’daki saldırıda, “Bu olay sadece Orta Amerika ülkesinde çalışan editörlere, muhabirlere ve aktivistlere yoğun bir şekilde odaklanmanın, faaliyetlerine özel bir ilgi duyan yerel bir müşteriye işaret ediyor.” diye konuştu.

Devlet başkanı Bukele’nin danışmanlarının yaptığı açıklamada, El Salvador hükümetinin Pegasus'u geliştiren şirket olan NSO Group Teknolojsinin müşterisi olmadığını ifade ederken yönetimin iddia edilen bilgisayar korsanlığını araştırdığını ve bazı üst düzey yönetim yetkililerinin telefonlarına sızmış olabileceğine dair bilgilere sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Açıklamada, "Hükümet yetkilileri olarak bizlerin de saldırıların kurbanı olduğumuza dair işaretler var" denildi.

PEGASUS CASUSLUK YAZILIMI

Yazılım sayesinde kullanıcıların bilgisi olmadan virüs sayesinde telefonlardan şifreli mesajları, fotoğrafları, kişileri, belgeleri ve diğer hassas bilgilerin çalınmasına izin verir. Ayrıca bu yazılım sayesinde, kişilerin kameraları ve mikrofonları etkinleştirilerek telefonları gizli dinleme cihazlarına da dönüştürebilir.